مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي أمام الدير، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى على الطريق الصحراوي الغربي أمام الدير بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين أمام الدير في مركز نقادة على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تم نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لعدم استقرار حالتهم الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

