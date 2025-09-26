الجمعة 26 سبتمبر 2025
القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح في قنا

القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح في قنا

تمكنت إدارة الأسلحة غير المرخصة بمديرية أمن قنا، من القبض على شابين بحوزتهما صفقة أسلحة وذخيرة ومخدرات داخل سيارة، بعد قرية الجزيرية على الطريق الزراعي، مركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما شنت إدارة الأسلحة غير المرخصة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار الأسلحة داخل مركز قنا، وأسفرت الحملة عن ضبط تاجري سلاح قبل تسليم صفقة أسلحة ومخدرات.

وتبين بعد الفحص ضبط ح، يبلغ من العمر 37 عامًا، من المعنا، وع، 36 عامًا، من بندر دشنا، وكان بحوزتهما 8 بنادق 5 خرطوش و3 آلي، وكميات من الذخيرة، و20 فرش حشيش، بعد قرية الجزيرية مركز قنا.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

