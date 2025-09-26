بسبب الإهمال ونقص الأدوية، تحويل طبيب أسنان وصيدلي بوحدة البراهمة الصحية في قنا للتحقيق

أجرت الدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة بمحافظة قنا مرورا مفاجئا داخل عدد من الوحدات الصحية بمركز قفط، وذلك لمراجعة خدمات الرعاية الأولية المقدمة ومدى توفير الخدمات الوقائية داخل تلك الوحدات.

وبدأت وكيل صحة قنا جولتها بتفقد وحدة البراهمة الصحية ومراجعة الخدمات الطبية داخلها ومدى توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وتبين نقص في بعض الأدوية الهامة وتقصير في توفيرها.

احالة المقصرين للتحقيق

وقرر وكيل صحة قنا إحالة الصيدلي المسؤول للتحقيق مع التوجيه بسرعة توفير نواقص الأدوية من خلال الإمداد الدوائي بالمديرية، كما تم تحويل طبيب الأسنان والتمريض بعيادة الأسنان للتحقيق لتدني خدمات عيادة الأسنان داخل الوحدة.

وتابعت الدكتورة سمر عاطف وفي رفقتها الدكتورة بسمة زكي مدير إدارة قفط الصحية الجولة بتفقد وحدة العروبة الصحية، حيث تم مراجعة الإستقبال وغرفه الطوارئ وعيادة طب الأسنان وتنظيم الأسرة ومراجعة توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وخلال تفقدها تبين وجود عُطل في بعض الأجهزة الطبية وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الورش والصيانة بالمديرية والتوجيه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة لضمان الاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الأولية داخل الوحدة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا بالمرور المفاجئ على المنافذ الطبية للوقوف الصحيح على الخدمات المقدمة داخلها.

