محافظات

استعدادا لموسم الأمطار، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي الذي يمتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية نحو 31 مليون م³، حيث يبدأ مساره من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

وتضمنت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، شملت كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة ذاتها، إضافة إلى منطقة الحاجر/مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد العزيز، عضو مركز الشبكة الوطنية، حيث تم الوقوف على جاهزية المخرات ومراجعة إجراءات الصيانة والتطهير.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المخرات لمواجهة أي كميات محتملة من مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، كما شدد محافظ قنا على ضرورة استمرار أعمال تطهير المخر بطول مساره لضمان انسياب المياه وعدم وجود عوائق تعيق سريانها.

