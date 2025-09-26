حريق هائل في زراعات بطريق قنا - قفط

نشب حريق هائل في الزراعات المجاورة لطريق قنا - قفط الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده نشوب حريق هائل في الزراعات المجاورة لطريق قنا - قفط الزراعي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، للسيطرة على الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.