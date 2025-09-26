وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، مديرية العمل في محافظة الغربية بالتواجد الفوري في موقع حادث حريق نشب في الساعات الأولى من اليوم، بمصبغة “غزل البشبيشي” الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى"، تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى، ووفاة عدد من رجال الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء، كما تسبب في ضحايا من الوفيات والمصابين.

وتوجه وزير العمل إلى أسر المتوفين بخالص التعازي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد نهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل بالغربية أن فريق عمل المديرية متواجد منذ الصباح الباكر بموقع الحادث، وقال إن توجيهات وزير العمل، كانت بسرعة إعداد تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

