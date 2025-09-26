استفادة 2500 مريض ببولاق الدكرور من خدمات قافلة المركز القومي للبحوث

نظم المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية إلى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية، رئيس القوافل الطبية.

تخصصات القافلة الطبية

شارك في القافلة نخبة من أطباء المركز في عدد من التخصصات الحيوية شملت طب الأطفال، الرمد، النساء والتوليد، الأمراض الباطنية والقلب، الأمراض الجلدية، أمراض المخ والأعصاب، رسم القلب، طب الفم والأسنان.



كما رافقت القافلة عيادات متنقلة مجهزة تابعة للمركز، تضمنت عيادة الأمراض الباطنية، عيادة النساء والسونار ورسم القلب، عيادة طب الفم والأسنان، خدمات مجانية لأهالي بولاق، وقام الأطباء بالكشف الطبي على جميع المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم، وتولى صيادلة المركز صرف الأدوية اللازمة مجانًا للمترددين على القافلة.

بلغ عدد المستفيدين من خدمات القافلة الطبية نحو 2500 مريض من أهالي منطقة بولاق، ما يعكس حرص المركز القومي للبحوث على مد يد العون للمجتمعات الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الصحية المجانية لهم.

