سالم الدوسري يقود الهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، تشكيل الفريق أمام الأخدود والتي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب المملكة أرينا في الدوري السعودي للمحترفين.

 

تشكيل الهلال أمام الأخدود 

ويحتل الهلال المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مواجهات بواقع فوز وحيد وتعادلين.

في المقابل يحتل فريق الأخدود المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بدون نقاط بواقع 3 هزائم.

أزمة في الهلال بسبب سافيتش

فيما أثار وكيل اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، نجم وسط فريق الهلال، حالة من القلق لدى الجماهير الهلالية، بعدما كشف عن تلقّي لاعب فريقه عروضًا من 5 أندية أوروبية كبرى، مما يهدد مستقبله في النادي السعودي.

وانضم سافيتش إلى الهلال قادمًا من لاتسيو، وساهم بشكل بارز بحصد الفريق للعديد من الألقاب، بما فيها: دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وبطولة السوبر.

وخلال مسيرته مع الهلال، خاض سافيتش 100 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف "الزعيم".

وصرح أوروس يانكوفيتش، ممثل اللاعب، بأن هناك "اهتمامًا كبيرًا من أوروبا" باللاعب، مشيرًا إلى أن 5 أندية كبيرة تتطلع إلى ضم سافيتش.

غير أنه أوضح أن تركيز اللاعب، حاليًا، منصبٌّ على تحقيق البطولات مع الفريق الأزرق، قائلًا: "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب التي يستطيع تحقيقها".

وتجنّب الوكيل الكشف عن هوية الأندية المتقدمة، مؤكدًا أن أولويته الحالية هي مصلحة الهلال، ومشيرًا إلى خطط موكله للبقاء حتى "موسم ثالث في الدوري السعودي".

