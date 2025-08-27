تعادل ريال بيتيس وسيلتا فيجو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، خطف ريال بيتيس نقطة أمام مضيفه سيلتا فيجو، بعدما تعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أحرز هدف ريال بيتيس لاعبه مارك بارترا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل سيلتا فيجو صاحب الأرض بالدقيقة 47 عن طريق هوجو ألفاريز.

وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة الخامسة في المركز السادس في جدول ترتيب الليجا، فيما وصل رصيد سيلتا فيجو إلي نقطتين في المركز الثالث عشر.

إشبيلية يخسر في ملعبه أمام خيتافي 1/2 في الدوري الإسباني

فيما انتهت مباراة إشبيلية ضد خيتافي بنتيجة 2-1 لخيتافي، في المباراة التي جرت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أدريان ليزو هدفي خيتافي في الدقيقتين 15 و51، بينما أحرز خوان إجليسياس لاعب خيتافي هدف إشبيلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

رابطة الليجا ترفض طلب برشلونة

رفضت رابطة الدوري الإسباني، طلب برشلونة المتعلق بتبديل ترتيب مباراتي الفريق أمام فالنسيا، مؤكدة أن لقاء الجولة الرابعة لن يُقام في ملعب الميستايا.

وذكرت إذاعة "كوبي" أن هذا المقترح كان مطروحًا كخيار بديل، حال لم يتمكن النادي الكتالوني من العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" في الموعد المحدد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فلا يزال الغموض يحيط بمكان إقامة المباراة المقررة يومي 13 أو 14 سبتمبر المقبل، حيث يواصل برشلونة، العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات "سبوتيفاي كامب نو".

وفي حال تعذر الحصول على التصاريح اللازمة، سيتم التفكير في نقل اللقاء إلى ملعب مونتيليفي.

وتم استبعاد ملعب مونتجويك بسبب استضافته حفل المطرب الأمريكي بوست مالون يوم 12 سبتمبر، مما يجعل من المستحيل، تجهيز أرضية الملعب في الوقت المناسب.

وفي حال تأخر موعد إعادة افتتاح "كامب نو"، سيكون على برشلونة إيجاد ملعب بديل لاستضافة فالنسيا.

