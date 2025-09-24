الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بعد واقعة ياسر إبراهيم، معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة

ياسر إبراهيم، فيتو
ياسر إبراهيم، فيتو

انفعل ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، بسبب تسلم زميله مروان عطية، جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري.

وأثار تصريحه لمراقب المباراة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “بتختاروا الجائزة على أي أساس”.   

​وجاء هذا المقطع في نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ووفقًا لما أعلنته رابطة الأندية، فإن معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة تعود إلى التحليل الفني للمحللين المتواجدين في الاستوديو التحليلي للقناة الناقلة، وهي قناة "أون سبورت".  

وقام الثنائي أيمن يونس ومحمد فضل، وهما المحللان المتواجدان في الاستوديو التحليلي لتلك المباراة، باختيار مروان عطية بناءً على أدائه المتميز في خط وسط الملعب، وهو ما أدى إلى استياء ياسر إبراهيم.

وخطف النادي الأهلي، فوزا مثيرا على مضيفه حرس الحدود، بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

