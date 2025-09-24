الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مكاسب خيالية لبيراميدز بعد الفوز بكأس القارات الثلاث.. السماوي يعادل إنجاز الأهلي.. وهذه مواعيد مباريات الفريق بكأس إنتركونتيننتال بالدوحة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حقق نادي بيراميدز، إنجازا كبيرا بعد الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث “كأس الإنتركونتيننتال” بعد التغلب على أهلي جدة بثلاثية في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بملعب الإنماء بجدة.

مكاسب بيراميدز من الفوز بكأس القارات 

ونجح بيراميدز بعد فوزه على أهلي جدة، في تحقيق مكافأة مالية كبيرة قدرها 2 مليون دولار.

ويعد ثاني المكاسب هي التتويج ببطولة بكأس القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ)، ليصبح بذلك ثاني فريق مصر وعربي يتوج بهذا الكأس بعد النادي الأهلي المصري.

بيراميدز يتأهل إلى نهائيات إنتركونتيننتال في الدوحة

بهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه بيراميدز الفائز بكأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي بعد إطاحته بأهلي جدة وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

 

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة، قادمة من السعودية، بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.

ومن المقرر، أن تحط الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الفريق السماوي في مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في صالة الوصول رقم 2.

وشهدت حافلة فريق بيراميدز في طريق العودة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة جدة، احتفالات جنونية من لاعبي الفريق السماوي بعد التتويج ببطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغنى لاعبو بيراميدز في الطريق العودة من ملعب المباراة: "احنا أبطالها لحد ما نبطلها إفريقيا بحالها احنا أبطالها”.

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

وتوج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1  في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث، فيتو
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث، فيتو

وتخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بثلاثية ماييلي ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتركونتيننتال بطولة كأس القارات الثلاث بيراميدز يتأهل الي نهائيات انتركونتيننتال في الدوحة بطولة كاس القارات بطولة القارات كأس الإنتركونتيننتال نادي بيراميدز

مواد متعلقة

وادي دجلة يسعى إلى استمرار صحوته بالدوري على حساب البنك الأهلي

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

في أقل من 3 دقائق، بيراميدز يحرز هدفين أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

جماهير أهلي جدة تشعل مدرجات ملعب مواجهة بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي والكرتي عن لقاء أهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

الأكثر قراءة

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

وفد من الأهلي في لشبونة للتفاوض مع برونو لاج

بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، متهم ينتحر داخل محكمة التجمع الخامس

خدمات

المزيد

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads