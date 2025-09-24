مكاسب خيالية لبيراميدز بعد الفوز بكأس القارات الثلاث.. السماوي يعادل إنجاز الأهلي.. وهذه مواعيد مباريات الفريق بكأس إنتركونتيننتال بالدوحة

حقق نادي بيراميدز، إنجازا كبيرا بعد الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث “كأس الإنتركونتيننتال” بعد التغلب على أهلي جدة بثلاثية في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بملعب الإنماء بجدة.

مكاسب بيراميدز من الفوز بكأس القارات

ونجح بيراميدز بعد فوزه على أهلي جدة، في تحقيق مكافأة مالية كبيرة قدرها 2 مليون دولار.

ويعد ثاني المكاسب هي التتويج ببطولة بكأس القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ)، ليصبح بذلك ثاني فريق مصر وعربي يتوج بهذا الكأس بعد النادي الأهلي المصري.

بيراميدز يتأهل إلى نهائيات إنتركونتيننتال في الدوحة

بهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه بيراميدز الفائز بكأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي بعد إطاحته بأهلي جدة وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة، قادمة من السعودية، بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.

ومن المقرر، أن تحط الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الفريق السماوي في مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في صالة الوصول رقم 2.

وشهدت حافلة فريق بيراميدز في طريق العودة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة جدة، احتفالات جنونية من لاعبي الفريق السماوي بعد التتويج ببطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغنى لاعبو بيراميدز في الطريق العودة من ملعب المباراة: "احنا أبطالها لحد ما نبطلها إفريقيا بحالها احنا أبطالها”.

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

وتوج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث، فيتو

وتخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بثلاثية ماييلي ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

