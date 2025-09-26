قطع المياه 6 ساعات عن هذه المناطق عشية اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن مناطق: “شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبد الهادي حسن، اللبيني هرم”، وذلك لمدة ٦ ساعات بدء من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٥، إلى الساعة السادسة صباح غدا السبت الموافق ٢٧ / ٩ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٤٠٠ مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم لتحسين ضغوط المياه.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

