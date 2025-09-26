الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطع المياه 6 ساعات عن هذه المناطق عشية اليوم

انقطاع المياه
انقطاع المياه
ads

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن مناطق: “شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبد الهادي حسن، اللبيني هرم”، وذلك لمدة ٦ ساعات بدء من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٥، إلى الساعة السادسة صباح غدا السبت الموافق ٢٧ / ٩ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٤٠٠ مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم لتحسين ضغوط المياه.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الساخن خط مياه الشرب الصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: اللي مش قادر يخدم الناس يسيب مكانه

اكتشاف خط إنتاج كامل، ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالصف (صور)

محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملات الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات بالأحياء

وزيرة البيئة تتابع مشروعات التطوير بمحمية رأس محمد

محافظ الجيزة يتابع جهود طلاء ورفع كفاءة واجهات المدارس

استمرار حملات رفع الإشغالات لليوم الثاني بمنطقة ناهيا وكوبري ناهيا بالدقي

حملات مسائية مكثفة بحي الهرم لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري (صور)

منال عوض: تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

تحذير من ملاحة خليج السويس وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads