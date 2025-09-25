الخميس 25 سبتمبر 2025
ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و30 شيكارة أسمدة محظورة بالبحيرة

قامت مديرية التموين بمحافظة البحيرة برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بتنفيذ حملة مكبرة بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط ٣٣٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و٣٠ شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بالأسواق الحرة.

محافظ البحيرة: استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية بمراكز المحافظة 

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو المتاجرة بها في السوق السوداء، حفاظًا على حق المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وتوجيه الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

