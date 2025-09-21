الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

بمرافقة أولياء الأمور، مدارس البحيرة تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي (فيديو)

بداية الفصل الدراسي
بداية الفصل الدراسي الأول بالبحيرة، فيتو

رافق أولياء الأمور صباح اليوم أطفالهم في أول يوم دراسي في محافظة البحيرة والتي تستكمل استقبال الطلاب لليوم الثاني في مدارس ذات الفترتين.

وشهدت مدارس محافظة البحيرة اليوم انتظام الطلاب والطالبات بمختلف المراحل والنوعيات الدراسية بجميع المدارس البالغ عددها  اكثر من ٤٠٢٠ مدرسة مقيد بها أكثر من مليون و١٣٩ طالبا وطالبة.


 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2025_2026.

 

