محافظ البحيرة تكرم الحاصلين على المراكز الأولى في البرامج التدريبية بسقارة (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكريم عدد من القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القطاعات لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2024 /2025.

تكريم مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور

كما كرمت محافظ البحيرة مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور ومسئول التدريب بالمحافظة لجهودهما المستمرة في متابعة الخطة التدريبية بسقارة على مدار العام.

تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة

وأكدت محافظ البحيرة أن هذا التكريم يعكس حرص المحافظة على تقدير الجهود المتميزة للعناصر الفاعلة، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والإبداع، بما يسهم في تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.

