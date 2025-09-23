الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
إزالة 453 حالة إشغال متنوع خلال حملات مكثفة بدمنهور

رفع إشغالات بالبحيرة،
كلف عمر لبيب – رئيس مركز ومدينة دمنهور الوحدة المحلية بتنفيذ حملات صباحية ومسائية مكثفة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف المناطق، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين الرئيسية.

 

حواجز وتعديات ثابتة ومتحركة

 أسفرت الحملات عن إزالة ورفع 453 حالة إشغال متنوع ما بين حواجز وتعديات ثابتة ومتحركة، شملت مناطق: (المستشفى – الكوبري العلوي – شارع الجمهورية – عرابي – الجيش – الساعة – الكورنيش – أرض أدمون – المحطة – الأتوبيس – أبو الريش – النادي – جلال قريطم).

استمرار هذه الحملات اليومية لفرض الانضباط 

 وجاءت الحملات تحت إشراف أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، وبجهود فرق العمل الميدانية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الانضباط، وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استمرار هذه الحملات اليومية لفرض الانضباط ومنع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعيق حركة المواطنين والمركبات.

