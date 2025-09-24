حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع لإنتاج الأعلاف المغشوشة فى البحيرة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المصانع والمخازن العشوائية وغير المرخصة بنطاق مديرية أمن البحيرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنعين ومطحنة ومحل لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعُثر بداخلها على مضبوطات بلغت نحو 98 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية، وبدون بيانات تُستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

