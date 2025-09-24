نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعداد لفصل الشتاء وجاهزية مخرات السيول 

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمراجعة خطة المحافظة في الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والسيول وخاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مديري عموم مديريات الطرق والنقل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والري الهيئة العامة للرعاية الصحية ومرفق الإسعاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وإدارة الحماية المدنية، ومرفق المياه بهيئة قناة السويس والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز ما جاء في الاجتماع

وخلال الاجتماع تم عرض استعدادات الجهات التنفيذية حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بعمل شنايش وشبكات الصرف تجمعات مياه الأمطار باستغلال أماكن المناسيب المنخفضة في الشوارع.

وضع خطة لنشر معدات شفط المياه

كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع خطة نشر معدات شفط المياه في البؤر التي يتجمع فيها مياه الأمطار) وخطة لصيانة شبكات الصرف الصحي ومراجعة طلمبات الشفط بالأنفاق والمضخات الغاطسة.

تطهير مخرات السيول

أيضًا قامت مديرية الري بالمحافظة بتطهير مخرات السيول ومتابعة مناسيب الترع لاستيعاب كمية الأمطار المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء.

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بمراجعة تجهيزات معسكرات الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيز مهمات الإغاثة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة.

ومن جانبه قال اللواء حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، أنه تم التأكيد على جاهزية بؤر تجمعات مياه الأمطار بحي أول، وتحديدا بشارع محمد علي أمام ديوان عام المحافظة القديم، أمام وحدة طب أسرة السبع بنات، شارع عرابي، أمام مستشفى الحميات، طريق البلاجات الجديد أمام كارفور، نفقي الممر وجمال عبد الناصر.

أما بالنسبة لبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثان، طريق بورسعيد مدخل شارع شل، تقاطع شارع المستشفى والبحري، تقاطع الطريق الدائري مع طريق بورسعيد أمام محطة الوقود، شارع السكة الحديد مخرج نفق الثلاثيني، أمام السنترال الرئيسي، تقاطع شارع المدارس مع المنصورة، ميدان إندونيسيا.

كما أشار إلى نقاط وبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثالث أمام ديوان عام المحافظة، مرفق مياه هيئة قناة السويس طريق الكوكاكولا، أمام محطة الوقود بطريق الإعلام، أمام مكتبة مصر العامة، شارع البيارات (منطقة البدرومات)، خلف قسم ثالث، أمام المجمع الطبي، أمام جراج ديوان عام المحافظة، أمام صيدلية خطاب الجديدة بالشارع التجاري، أمام معرض أبو العينين، أمام قسم ثالث ومكتب البريد.

وأكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم حل جميع هذه البؤر عن طريق إنشاء بيارات وتغيير خطوط صرف الأمطار وتطهير البالوعات بشكل دوري.

كما أشارت ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى أنه تم إعداد خطة لانتشار وتمركز معدات الشركة ومعدات المحافظة والمراكز والمدن ومديرية الري ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية في حال مواجهة السيول والأمطار.

مؤكدة أنه تم البدء في تطهير كافة شنايش صرف الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفق خطة زمنية محددة وُضعت مسبقًا مع الوضع في الاعتبار رفع مخلفات تلك الشنايش من قِبَل الشركة أو سيارات المركز أو الحي التابع له.

وخلال الاجتماع وجه عصام بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية في حال وجود أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة؛ من أجل تقليل المخاطر المحتملة جراء ذلك والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية وبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة وفقًا للحالة الجوية المتوقعة ورفع درجة الاستعداد اللازمة لذلك.

كما وجه عصام مكتب المتابعة ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على كافة المخرات على مستوى المحافظة والتأكد من تطهيرها.

ووجه عصام شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى ضرورة قطع الكهرباء في المناطق في حال حدوث سيول؛ وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من أخطار الصعق الكهربائي.

وخلال الاجتماع، أكد نائب محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها والعوازل اللازمة لها قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من وجود أغطية لشنايش صرف الأمطار وجاهزية محطات الصرف الصحي بالمراكز والمدن لاستقبال تصرفات المياه قبل بداية فصل الشتاء.

كما وجه عصام مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة بالمرور على كافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من سلامة السيارات ومعدات شفط مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وأوضح عصام إلى أنه جاري الإعداد لاصطفاف سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار والأفراد على مستوى مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة؛ للتدريب على التحرك بشكل سريع لمواجهة أي أزمات، والتعامل بشكل فوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار، أو أي أثار تنتج عن سوء الأحوال الجوية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.