أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

سمير السيد الطنطاوي
سمير السيد الطنطاوي لاعب تنس الطاولة الراحل

تنس الطاولة، كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، كواليس أزمة وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب تنس الطاولة البارالمبية بنادي العزيمة بالإسماعيلية، خلال منافسات بطولة الجمهورية المقامة في مدينة بورسعيد.

وأضاف المصدر أن الوزارة تحركت على الفور باتصالات مع مسئولي اتحاد تنس الطاولة لكشف تفاصيل وفاة اللاعب وتطبيق الأكواد الطبية في البطولة، مؤكدا أن البطولة تقام طبقا لاشتراطات الوزارة واللجنة البارالمبية دون أي مخالفات، وان وفاة اللاعب قضاء وقدر ولم يشوبها الإهمال.

 

رئيس اتحاد تنس الطاولة يكشف كواليس وفاة سمير الطنطاوي

كشف اللواء أشرف حلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية، خلال منافسات بطولة الجمهورية المقامة في مدينة بورسعيد، قضاء وقدر لم تحدث بسبب الإهمال كما يتردد.

 

وأوضح “حلمي”، أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وأن البطولة تقام طبقا لاشتراطات الوزارة واللجنة الأولمبية دون أي مخالفات تذكر.

 

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن اللجنة التي تدير النشاط البارالمبي لتنس الطاولة، يترأسها الدكتور حسام مصطفى وتضم في عضويتها عضوان من اللجنة البارالمبية ومثلهم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

 

وتابع: “تم التعامل مع اللاعب بشكل سريع وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التي كانت متواجدة في البطولة، وهناك تحقيق على أعلى مستوى للوقوف على كافة ملابسات الواقعة”.

 

وأشار أشرف حلمي إلى أن الحدث مؤسف، مقدما التعازي لأسرة وذوي اللاعب.

 

وتوفي سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي بنادي العزيمة بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي تقام في بورسعيد. 

