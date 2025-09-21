لا حس ولا خبر، وزارة الرياضة تتجاهل استقالات تنس الطاولة رغم مرور شهرين على تقديمها

تنس الطاولة، شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة، بسبب تجاهل وزارة الشباب والرياضة للاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

ورغم تقديم الثنائي استقالة مسببة من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قبل شهرين، حيث تم تقديمها للوزارة في 21 يوليو الماضي، كما مر شهر من تاريخ قبولها من مجلس الإدارة في 21 أغسطس الماضي، إلا أن وزارة الرياضة لم تتحرك ولم تعلن أي قرارات بشأن أسباب استقالة الثنائي، رغم تقدمهما باستقالة مسببة.

الغريب في الأمر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت قبل أكثر من شهر في بيان رسمي تلقي الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات، وأكدت الوزارة في بيانها متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إلا أنه رغما عن ذلك رفعت الوزارة شعار “لا حس ولا خبر” ولم تتخذ أي قرارات أو تصدر بيانات بشأن الأمر، وهو ما أثار انتقادات عنيفة كون الاستقالة المسببة بمثابة شكوى للوزارة للتحقيق في أسبابها إلا أن مسئوليها تجاهلوا الأمر.

نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة وأمين الصندوق يتقدمان باستقالتيهما

وتقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدموا باستقالاتهم بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطروا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب كورسات عضو المجلس

فيما شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة جديدة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين، بالمخالفة للوائح والقوانين.

وعلمت “فيتو”، أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، قام خلال الفترة الأخيرة بإعطاء كورسات تدريبية للمدربين في صالة الاتحاد باستاد القاهرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن عضو مجلس الإدارة ضرب باللوائح عرض الحائط، وارتكب مخالفة واضحة وصريحة للمادة 41 من قانون الرياضة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل لديه بمقابل أو بدون.

ويقوم مسئولو وزارة الشباب والرياضة حاليا بفحص الواقعة والتأكد من صحتها تمهيدا لإصدار قرار نهائي من كل من خالف اللوائح والقوانين.

