وفاة سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية

تنس الطاولة، توفي سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي بنادي العزيمة بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي تقام في بورسعيد.

نادي الزهور ينعى سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي

ونعى نادي العزيمة عبر صفحته على “فيس بوك”، سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي، بمنشور جاء نصه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نادي العزيمة بالإسماعيلية وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، الكابتن سمير السيد، الذي وافته المنية أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية الثالثة لتنس الطاولة بمدينة بورسعيد”.

وتابع النادي في نعيه: “نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

الغريب في الأمر أن المسئولين عن البطولة والاتحاد كانوا يرغبون في استكمال منافسات بطولة الجمهورية، رغم وفاة اللاعب، إلا أنهم اصطدموا برفض اللاعبين وأولياء أمورهم الذين رفضوا خوض المنافسات في ظل وفاة زميلهم.

وزارة الرياضة تتجاهل استقالات تنس الطاولة رغم مرور شهرين على تقديمها

من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة، بسبب تجاهل وزارة الشباب والرياضة للاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

ورغم تقديم الثنائي استقالة مسببة من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قبل شهرين، حيث تم تقديمها للوزارة في 21 يوليو الماضي، كما مر شهر من تاريخ قبولها من مجلس الإدارة في 21 أغسطس الماضي، إلا أن وزارة الرياضة لم تتحرك ولم تعلن أي قرارات بشأن أسباب استقالة الثنائي، رغم تقدمهما باستقالة مسببة.

الغريب في الأمر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت قبل أكثر من شهر في بيان رسمي تلقي الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات، وأكدت الوزارة في بيانها متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، إلا أنه رغما عن ذلك رفعت الوزارة شعار “لا حس ولا خبر” ولم تتخذ أي قرارات أو تصدر بيانات بشأن الأمر، وهو ما أثار انتقادات عنيفة كون الاستقالة المسببة بمثابة شكوى للوزارة للتحقيق في أسبابها إلا أن مسئوليها تجاهلوا الأمر.

