تنس الطاولة، انتقادات بعد غياب مصر عن المشاركة في البطولة العربية بالمغرب

شهدت الساعات الماضية، انتقادات عنيفة لاتحاد تنس الطاولة بسبب غياب مصر عن المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والتي تقام في المغرب خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر الحالي.

وكان مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، فاجأ الجميع بقرار المشاركة في البطولة العربية بشرط الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لم يحدث ليتم إخطار اللاعبين بأن من يرغب في تحمل تكاليف السفر والإقامة خلال فترة البطولة يمكنه المشاركة، إلا أن زيادة التكاليف دفعت جميع اللاعبين لعدم المشاركة.

وغابت مصر عن المشاركة في البطولة العربية التي تقام البطولة في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، تحت إشراف الاتحاد العربى لتنس الطاولة، رغم مشاركة عدد كبير من الدول العربية على رأسها المغرب المستضيف والسعودية وتونس وسوريا وقطر وليبيا والبحرين والإمارات والكويت.

وتجرى المنافسات في القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بشارع القائد الأشطر في منطقة المعاريف، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات العربية في مختلف الفئات العمرية، حيث أقيمت القرعة أمس الأربعاء.

وتشمل البطولة مسابقات الفرق والفردي والزوجي والزوجي المختلط، وتغطي الفئات العمرية التالية: فرق الرجال والسيدات (مواليد 2005 فأكبر)، فرق الشباب والشابات تحت 19 عاما فرق الناشئين والناشئات تحت 17 عاما، فرق الأشبال والشبلات تحت 15 عاما، فرق الأمل تحت 13 عاما، وفئة البراعم تحت 11 عاما.

كما استمرت أزمة عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة، مع إحدى الشركات لتوريد ملابس لاعبي المنتخبات الوطنية، والتي اشتعلت خلال الفترة الماضية وكانت أحد أسباب استقالة المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق.

“فيتو” تفجر مفاجأة من العيار الثقيل، بأن مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قرر تجديد عقد الملابس مع الشركة، رغم توصية محامي الاتحاد ومستشاره القانوني بأن العقد يحمل شروطا مجحفة للاتحاد ويمثل عقد احتكار بجانب بعض البنود الغريبة، والأغرب أن توصية المحامي لم يتم عرضها على مجلس الإدارة.

بنود غريبة في عقد اتحاد تنس الطاولة مع شركة الملابس

وكانت “فيتو” قد انفردت بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة، مع نشر صور ضوئية لعقد الملابس بين الاتحاد والشركة.

اقرأ أيضا.. ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

الأغرب في أزمة عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة، كان وجود بند غريب في المادة 13، بأن الاتفاقية بين اتحاد تنس الطاولة والشركة تخضع وتفسر طبقا للقانون الياباني، كما يضم في المادة 14 بأن التحكيم في حالة النزاع بالعقد يكون عن طريق التحكيم في العاصمة اليابانية طوكيو.

تلك البنود أثارت تساؤلات واسعة خاصة أنه في حالة وجود أي خلاف سيضطر الاتحاد للتعاقد مع محامٍ دولي بشروط معينة ومبالغ طائلة، بجانب تكاليف السفر والإقامة في اليابان، وهو ما دفع البعض للحديث عن دور وزارة الشباب والرياضة في مراجعة العقد وكيفية تمرير مثل تلك البنود.

سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة

فيما يشهد اتحاد تنس الطاولة أزمة عنيفة خلال الأيام الماضية بعد الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

ورغم تقديم الاستقالة المسببة في 21 يوليو الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم البت فيها أو بحث أسبابها.

أحد أسباب استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة، كان عقد الملابس الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات لتوريد ملابس لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث رفض الثنائي بعض المخالفات في عقد الملابس التي تم استلامها فى قطر أثناء بطولة العالم في 2 مايو الماضي.

ورغم أن تجديد التعاقد تم إعلانه على موقع شركة الملابس في 8 أبريل الماضي، إلا أن مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قرر بعدها في محضر بتاريخ يونيو 2025 تجديد التعاقد بذات الشروط، في جلسة لم يحضرها الثنائي المستقيل، وهو ما يعني أن موافقة مجلس الإدارة جاءت بعد إعلان الشركة نفس الأمر، وبعد استلام الملابس في 2 مايو، وهو ما يعد مخالفة صريحة.

كما يوجد في عقد ملابس تنس الطاولة مع الشركة بعض البنود المجحفة أبرزها أن الأدوات ملك الشركة وليست ملك اللاعبين أو الاتحاد، كما أن بعض البنود الأخرى بمثابة عقد واحتكار للسوق المصرية في تنس الطاولة.

المفاجأة الأكبر كانت في رسالة من المدير التنفيذي للاتحاد على جروب لاعبي المنتخب للرجال والسيدات باستلام ملابس منتخبات للناشئين فى السويد، بهدف عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما يعد مخالفة أخرى صريحة.

الأمر الخطير الآخر هو استلام اللاعبين الملابس والأدوات للتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة عليها!!

وقد استعرضت “فيتو” القضية من خلال المستندات التي وصلتها، وعلى استعداد لتلقي وجهة نظر الجانب الآخر.

أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تلقي الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وأكدت الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة وأمين الصندوق يتقدمان باستقالتهما

وتقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الثنائي في الاستقالة المسببة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد تنس الطاولة سبق أن تقدموا بطلب للتحقيق بها، كما سبق وأن تقدما باستقالتهما بعد وعود من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلا أنهم اضطرا لتقديم استقالة مسببة مجددا بسبب عدم التحقيق في تلك المخالفات.

