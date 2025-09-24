الخميس 25 سبتمبر 2025
كأس الرابطة الإنجليزية، مانشستر سيتي يتخطى هدرسفيلد بثنائية نظيفة

كأس الرابطة الإنجليزية، انتهت مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه هدرسفيلد تاون، بفوز السيتيزن بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “جون سميث”، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كارباو” 

سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، وسحل سافيو الهدف الثاني للسيتيزن في الدقيقة 74

 

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة هدرسفيلد، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"

تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد

دخل فريق مانشستر سيتي مباراته أمام هدرسفيلد تاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: لويس، ستونز، آكي، أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، موكاسا، نونيز.

خط الهجوم: سافينيو، بوب، فيل فودين.

الصورة

تشكيل هدرسفيلد أمام مانشستر سيتي

دخل فريق هدرسفيلد تاون مباراته أمام مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيكولز 

الدفاع: سورنسن - فيني - والاس - روغان 

الوسط: ويليز - كوسومو - هارنيس - ريدموند - فوست

الهجوم: تشارلز

موعد 

موعد قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو 

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو مساء اليوم الأربعاء عقب مباراة آرسنال وبورت فايل، التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 27 أكتوبر المقبل.

