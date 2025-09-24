الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على هدرسفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس كاراباو، لهذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو

تذاع مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية “ كأس كاراباو” عبر قناة beIN sports HD 5.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بعدما سقط في فخ التعادل أمام آرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية.

وكان مانشستر سيتي متقدمًا بهدف دون مقابل، وفرض آرسنال التعادل عليه بهدف لمثله في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سبق وأن قلت إننا نحترم هذه البطولة، لأننا فزنا بها أربع مرات، لكن المشكلة تكمن في الوصول إليها دون إصابات، لكننا نصل إليها ونحن مصابون، لذلك فهي فرصة للاعبي الأكاديمية للعب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي هدرسفيلد كأس كاراباو مانشستر سيتي وهدرسفيلد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد كاس الرابطة الإنجليزية

مواد متعلقة

ليفربول بـ10 لاعبين يفوز على ساوثهامبتون 2-1 ويصعد لدور الـ 16 بكأس كاراباو

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

آرتيتا: سيطرنا على مانشستر سيتي رغم التعادل

فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads