الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية، مانشستر سيتي يتقدم بهدف أمام هدرسفيلد تاون في الشوط الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي،
مانشستر سيتي الإنجليزي، فيتو

كأس الرابطة الإنجليزية، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه هدرسفيلد تاون، بتقدم السيتيزن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب “جون سميث”، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كارباو” 

سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

 

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة هدرسفيلد، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"

تشكيل مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد

دخل فريق مانشستر سيتي مباراته أمام هدرسفيلد تاون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: لويس، ستونز، آكي، أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، موكاسا، نونيز.

خط الهجوم: سافينيو، بوب، فيل فودين.

الصورة

تشكيل هدرسفيلد أمام مانشستر سيتي

دخل فريق هدرسفيلد تاون مباراته أمام مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيكولز 

الدفاع: سورنسن - فيني - والاس - روغان 

الوسط: ويليز - كوسومو - هارنيس - ريدموند - فوست

الهجوم: تشارلز

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو


وانطلقت مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس كاراباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو


وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية “ كأس كاراباو” عبر قناة beIN sports HD 5.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الرابطة الإنجليزية مانشستر سيتي ملعب “جون سميث” كأس كارباو بيب جوارديولا هدرسفيلد تاون

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو

بعد تأهل ليفربول وتشيلسي، موعد قرعة دور الـ 16 من كأس كاراباو

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التأهل لدور الـ16 في كأس كاراباو

آرتيتا: سيطرنا على مانشستر سيتي رغم التعادل

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads