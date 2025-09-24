فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.

يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت



من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 (ON Time Sports 2)، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة المدرب علي ماهر، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدف دون رد.

