الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.

 

يلتقي  سيراميكا كليوباترا أمام نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت 

وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت 


من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 (ON Time Sports 2)، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة المدرب علي ماهر، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدف دون رد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز سيراميكا سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت موعد مباراة سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تغادر جدة بعد الفوز على الأهلي السعودي (صور)

بيراميدز لـ يورتشيتش بعد الفوز بلقب كأس القارات الثلاث: "عم المجال كله"

بعد الفوز بلقب القارات الثلاث، موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

أول هاتريك لـ ماييلي مع بيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس الإنتركونتيننتال (صور)

الإنتركونتيننتال، يورتشيتش يلقي محاضرته الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

أوراق يورتشيتش وماتياس يايسله الرابحة قبل المواجهة على لقب كأس القارات الثلاث

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads