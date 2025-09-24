بعثة بيراميدز تغادر جدة بعد الفوز على الأهلي السعودي (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد التتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وتصل البعثة إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل كاس القارات الثلاث

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجازًا عالميًّا لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.