رياضة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري المصري

ايمن الرمادي، فيتو
ايمن الرمادي، فيتو

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيلة فريقه أمام وادي دجلة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة وادي دجلة فى الدوري 
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي
خط الهجوم..احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، ياو انور،
أحمد متعب.

موعد مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

 تقام مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

تنقل مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.

ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة بالدوري 

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الماضية على بتروجيت بثلاثية نظيفة، بينما فاز وادي دجلة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

