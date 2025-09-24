الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أبو جبل يقود تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا بالدوري

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

هجوم: محمود ممدوح، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، عماد حمدي، محمود شعبان، ادم رجم، رشاد المتولي

ويحل بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد هيئة قناة السويس، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

 

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت 

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.

 

يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت 

وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت 

 تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 (ON Time Sports 2)، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة المدرب علي ماهر، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدف دون رد. 

