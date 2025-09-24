الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الدوري الممتاز، سيراميكا يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، تعادل سيراميكا كليوباترا أمام نظيره مودرن سبورت، سلبيا بالشوط الأول على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت 

وطالب مودرن سبورت بركلة جزاء بعد تسديدة وتصطدم الكرة في إسلام عيسى ولم يحتسب الحكم شيء.

وسجل سيراميكا هدفا عن طريق إسلام عيسي قبل نهاية الشوط ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

هجوم: محمود ممدوح، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، عماد حمدي، محمود شعبان، ادم رجم، رشاد المتولي.

 

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت 

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.

 

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة المدرب علي ماهر، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدف دون رد. 

