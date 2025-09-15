تنس الطاولة، انهيار فني وإداري يهدد مستقبل المنتخبات

تنس الطاولة، تعاني تنس الطاولة المصرية حال غير مسبوقة من الانهيار والتراجع على المستوى الفني والإداري، تتجلى بوضوح في النتائج التي تقدمها المنتخبات واللاعبين المصريين في البطولات الدولية، على مستوى جميع الأعمار السنية.

خسارة مفاجئة لـ دينا مشرف

بالأمس، تلقت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول، خسارة مفاجئة أمام لاعبة منتخب أرمينيا المصنفة رقم 350 على العالم، بنتيجة (0-3)، في الدور ربع النهائي من بطولة كونتندر اسطنبول، في نتائج تبرهن بشكل واضح على تراجع المستوى الفني للاعبين المصريين.

خسارة دينا مشرف، فيتو

نتائخ مخيبة على مستوى الشباب والناشئين

وعلى مستوى الناشئين والشباب أيضا، حققت المنتخبات الوطنية نتائج مخيبة خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا بمشاركة عدد من منتخبات القارة السمراء.

وجاءت نتائج المنتخبات الوطنية كالتالي:

شباب تحت 19 عاما (فرق)

1- نيجيريا

2- تونس

3- مصر

4- الجزائر

ناشئين تحت 15 عاما (فرق)

1- نيجيريا

2- مصر

3- غانا

4- الجزائر

شابات تحت 19 عاما (فرق)

1- مصر

2- نيجيريا

3- جنوب أفريقيا

4- مدغشقر

ناشئات تحت 15 عاما (فرق)

1- أوغندا

2- تونس

3- الجزائر

4- مصر

مصر تغيب عن البطولة العربية

وشهدت أيضا الساعات الماضية، انتقادات عنيفة لاتحاد تنس الطاولة بسبب غياب مصر عن المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والتي تقام في المغرب خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر الحالي.

وكان مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قد فاجأ الجميع بقرار المشاركة في البطولة العربية بشرط الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لم يحدث ليتم إخطار اللاعبين بأن من يرغب في تحمل تكاليف السفر والإقامة خلال فترة البطولة يمكنه المشاركة، إلا أن زيادة التكاليف دفعت جميع اللاعبين لعدم المشاركة.

استقالات وصراعات داخل المجلس

وشهدت الفترة الماضية أيضا، استقالة كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة، اعتراضا على عدد كبير من القرارات التي اتخذها رئيس الاتحاد والسياسة العامة التي يتعامل بها.

وأحد أسباب استقالة ثنائي اتحاد تنس الطاولة، كان عقد الملابس الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات لتوريد ملابس لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث رفض الثنائي بعض المخالفات في عقد الملابس التي تم استلامها فى قطر أثناء بطولة العالم في 2 مايو الماضي.

ورغم أن تجديد التعاقد تم إعلانه على موقع شركة الملابس في 8 أبريل الماضي، إلا أن مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة قرر بعدها في محضر بتاريخ يونيو 2025 تجديد التعاقد بذات الشروط، في جلسة لم يحضرها الثنائي المستقيل، وهو ما يعني أن موافقة مجلس الإدارة جاءت بعد إعلان الشركة نفس الأمر، وبعد استلام الملابس في 2 مايو، وهو ما يعد مخالفة صريحة.

وباتت الأزمات التي تحاصر تنس الطاولة المصرية، شبحا يهدد مستقبل المنتخبات الوطنية، خاصة في ظل استعدادات قوية تخوضها الرياضة المصرية لأولمبياد لوس أنجلوس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.