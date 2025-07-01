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رياضة

بتروجت يفوز على إنبي ويتوج بطلا للدوري الممتاز لـ تنس الطاولة

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

تنس الطاولة، حقق فريق تنس الطاولة بنادي بتروجت فوزا هاما على إنبي والأهلي بنتيجة (3-1) و3-0، في المباراتين التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة من الدورة الثلاثية الفاصلة لحسم لقب دوري الرجال، المقامة بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

بتروجت بطلا لدوري تنس الطاولة

بهذا الفوز يتوج بتروجت رسميا بلقب دوري الرجال للموسم الحالي 2024/2025، بعد الفوز في فريقي إنبي والأهلي في الدورة الثلاثية الفاصلة.

إصابة لاعب الأهلي

وتعرض يوسف عبد العزيز لاعب فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي لإصابة قوية على مستوى القدم، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بتروجت بنهائيات الدوري الممتاز.

وتسببت الإصابة في انسحاب لاعب الأهلي من مباراته أمام لاعب بتروجت، حيث من المتوقع أن يغيب عن باقي مباريات المارد الأحمر في نهائي الدوري الممتاز اليوم.

منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز، بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقرر اللجوء إلى دورة مجمعة ثلاثية لتحديد بطل دوري رجال تنس الطاولة موسم 2024/2025، بعد تساوي الأهلي وبتروجت وإنبي في مجموع نقاط الدورتين المجمعتين الأولى والثانية.

وكانت الدورة الأولى قد انتهت بتصدر إنبي الترتيب في المركز الأول، واحتلال بتروجت المركز الثاني، وجاء الأهلي ثالثًا، فيما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن تصدر الأهلي للمركز الأول، يليه بتروجت ثانيًا، ثم إنبي ثالثًا، ليتعادل الفرق الثلاثة في رصيد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق كمجموع للدورتين.

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