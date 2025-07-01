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رياضة

اتحاد التجديف يعلن إقامة النسخة الأولى من بطولة الجمهورية الشاطئية ببورسعيد

شريف القماطي رئيس
شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف، فيتو

التجديف، أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة شريف القماطي، إقامة أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري في بورسعيد بمشاركة عدد من الأندية والهيئات الرياضية من مختلف المحافظات.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى دعم رياضة التجديف الشاطئي التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين المحلي والدولي، تمهيدًا للمنافسة في المحافل الإقليمية والعالمية.

يتزامن مع البطولة تنظيم دورة تدريبية دولية لتأهيل مدربي التجديف الشاطئي، ينظمها الاتحاد الدولي للتجديف «World Rowing»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف، ويقوم بالتدريس فيها خبيران دوليان من الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة من المدربين المصريين والعرب.

وأكد شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن إقامة أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي بالتزامن مع الدورة التدريبية الدولية تمثل نقطة انطلاق جديدة ومهمة لرياضة التجديف الشاطئي في مصر.

تابع: «نحرص على تقديم نموذج متكامل يجمع بين المنافسة الرياضية والتطوير الفني، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الرياضات النوعية وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية الدولية. واختيار بورسعيد لاستضافة الحدث يأتي تقديرًا لدورها الحيوي كميناء رياضي واستراتيجي».

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