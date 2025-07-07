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رياضة

تنس الطاولة، هنا جودة تهزم بطلة تايوان في أولى جولات السلسلة العالمية

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو

تنس الطاولة، حققت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، فوزا هاما ومستحقا أمام لاعبة الصين تايبيه (تايوان) ليو جون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الأولى  بطولة السلسلة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-8) - (7-11) - (11-9) - (9-11) - (11-5).

كما حقق عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة فوزا هاما على اللاعب السويدي أنطون كاليبرج بنتيجة (3-2)، في الجولة الأولى أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (3-11) - (11-2) - (6-11) - (11-5) - (9-11).

وخسرت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أمام لاعبة منتخب البرازيل بورونا تاكاهاشي بنتيجة (0-3)، في الجولة الأولى من البطولة ذاتها.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (5-11) - (3-11) - (5-11).

وضمن منافسات الجولة الأولى، تلقى يوسف عبد العزيز لاعب منتخبنا الوطني خسارة أيضا أمام اللاعب الدنماركي جوناثان جروس بنتيجة (1-3).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (8-11) - (3-11) - (11-7) - (2-11).

وكان بتروجت قد حصد مؤخرا لقبي الدوري رجال وسيدات، بعد منافسة قوية مع الأهلي والزمالك وإنبي، حيث امتدت منافسات الرجال لدورة ثلاثية فاصلة شارك بها الأهلي وإنبي وبتروجت.

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تنس الطاولة هنا جودة المنتخب الوطني لتنس الطاولة الصين تايبيه بطولة السلسلة العالمية

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