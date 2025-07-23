شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة، من شباب المشروع القومي للياقة البدنية والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح والاتحاد المصري للياقة البدنية.

انطلقت فعاليات الموسم الرياضي الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، بافتتاح لأنشطة اللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على ساحل البحر المتوسط.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة والبطولات التي ستُنظَّم خلال موسم الصيف بالعلمين، مشيرا إلى أن الشراكة مع الكيانات الرياضية الخاصة مثل أندية بورتو تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

وأوضح أن هذا الحدث في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الادارة العامة للقاعدة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، والاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

ويؤكد هذا الحدث على التزام الدولة بدعم المبادرات الرياضية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة، بما يسهم في بناء جيل أكثر صحة ونشاطًا.

أشرف صبحي يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة حسن شحاتة الصحية

فيما تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد أبرز رموز كرة القدم المصرية عبر التاريخ، والذي يخضع للعلاج بعد إجراء منظار على الجهاز الهضمي.

وفي أول تحرك بعد أزمة حسن شحاتة الصحية، كلف الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية لمدرب الفراعنة السابق والتواصل المستمر مع الفريق الطبي المعالج، وتقديم أوجه الدعم اللازمة في إطار الاهتمام برموز الرياضة وتقديرًا لمكانته ودوره الكبير في تاريخ الكرة المصرية.

كما أجرى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع حسن شحاتة عقب خروجه من غرفة العمليات، للاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل صباح اليوم مع نجله كريم حسن شحاتة، بحضور عدد من الرياضيين، للاطمئنان على تطورات حالته.

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