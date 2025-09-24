الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة: أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.

وقال: "لقد انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين".

 

إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد

وتابع الرئيس السوري: "الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد.. ما كان أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه".

 

النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل

واستكمل الرئيس السوري: سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها.. ولكنها أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.. النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.. لقد استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد شعبنا.. الحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الجمعية العامة للامم المتحدة الطائفية سوريا

مواد متعلقة

أحمد الشرع: لا نمانع فتح قنوات غير مباشرة لتبديد هواجس إسرائيل

أحمد الشرع: هناك أطراف داخلية وخارجية تحاول إثارة النعرات في المجتمع السوري

بعد وصفه الاتفاق مع إسرائيل بالضرورة، ترتيبات للقاء أحمد الشرع وترامب في نيويورك

الشرع: علاقتنا مع مصر باتجاه التحسن وورثنا الوجود الروسي في سوريا

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads