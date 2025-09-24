أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة: أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة

تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.

وقال: "لقد انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين".

إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد

وتابع الرئيس السوري: "الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعيا لتقسيم البلاد.. ما كان أمام الشعب سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه".

النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل

واستكمل الرئيس السوري: سوريا وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها.. ولكنها أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.. النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.. لقد استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد شعبنا.. الحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل".

