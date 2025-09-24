ماكرون: لا يوجد مبرر لقتل كل هذه الأرواح في غزة وضم إسرائيل للضفة خط أحمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك توافقا عربيا أوروبيا بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر لقتل كل هذه الأرواح في غزة.

توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع ماكرون: ضم إسرائيل للضفة الغربية هو خط أحمر.. حماس ليست موجودة في الضفة الغربية.. ونتنياهو لا يسعى إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة".

غلق إسرائيل القنصلية الفرنسية في القدس سيكون خطأ فادحا

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن غلق إسرائيل القنصلية الفرنسية في القدس سيكون خطأ فادحا.

واستطرد ماكرون: "أعتقد أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ليس قريبا.. لا توجد مؤشرات على رغبة بوتين في السلام.. موقف ترامب من أوكرانيا يوضح أن روسيا أضعف من أي وقت مضى".

