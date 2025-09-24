الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تجهيز فرقاطة بحرية للمشاركة في دعم أسطول الصمود

جورجيا ميلوني، فيتو
جورجيا ميلوني، فيتو

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن بلادها جهّزت فرقاطة بحرية للمشاركة في دعم أسطول الصمود، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس من المتوقع استخدام القوة العسكرية خلال المهمة.

 

دعم إنساني ولوجستي

وأوضحت ميلوني أن الفرقاطة ستعمل على تقديم الدعم اللوجستي والإنساني، بما يشمل المراقبة وتأمين سلامة السفن المشاركة في الأسطول، بعيدًا عن أي عمل عسكري مباشر.

 

التزام بالحلول السلمية

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن مشاركة بلادها تهدف إلى تعزيز الجهود السلمية، وتفادي أي تصعيد عسكري في البحر المتوسط.

موقف من الأزمة في غزة

وأكدت ميلوني أن إيطاليا تقف إلى جانب الجهود الدولية الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مع الاستمرار في دعم مساعي الحلول السياسية للأزمة.

 

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن اعتراف بلادها بـ الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مشروطًا بخطوات واضحة، في مقدمتها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وشددت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستبعد حركة حماس من المشاركة في الحكم، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وضمان مسار سلام حقيقي.

وأوضحت أن إيطاليا ما زالت ملتزمة بمبدأ حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها ترى أن نجاح هذا الحل يتطلب "ضمانات أمنية واضحة" لجميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة وزراء إيطاليا إيطاليا أسطول غزة فرقاطة أسطول غزة غزة البحر المتوسط أسطول الصمود جورجيا ميلوني

مواد متعلقة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة أسطول الصمود

حركة المجاهدين الفلسطينية تدين استهداف أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بإطلاق سراح المحتجزين واستبعاد حماس

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads