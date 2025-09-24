رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تجهيز فرقاطة بحرية للمشاركة في دعم أسطول الصمود

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أن بلادها جهّزت فرقاطة بحرية للمشاركة في دعم أسطول الصمود، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس من المتوقع استخدام القوة العسكرية خلال المهمة.

دعم إنساني ولوجستي

وأوضحت ميلوني أن الفرقاطة ستعمل على تقديم الدعم اللوجستي والإنساني، بما يشمل المراقبة وتأمين سلامة السفن المشاركة في الأسطول، بعيدًا عن أي عمل عسكري مباشر.

التزام بالحلول السلمية

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن مشاركة بلادها تهدف إلى تعزيز الجهود السلمية، وتفادي أي تصعيد عسكري في البحر المتوسط.

موقف من الأزمة في غزة

وأكدت ميلوني أن إيطاليا تقف إلى جانب الجهود الدولية الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مع الاستمرار في دعم مساعي الحلول السياسية للأزمة.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن اعتراف بلادها بـ الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مشروطًا بخطوات واضحة، في مقدمتها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وشددت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستبعد حركة حماس من المشاركة في الحكم، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وضمان مسار سلام حقيقي.

وأوضحت أن إيطاليا ما زالت ملتزمة بمبدأ حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها ترى أن نجاح هذا الحل يتطلب "ضمانات أمنية واضحة" لجميع الأطراف.

