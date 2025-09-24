صندوق التقاعد الدنماركي يلغي استثمارات في إسرائيل بسبب حرب غزة

أعلن صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنسيون»، اليوم الأربعاء، أنه سيستبعد أصول الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب في غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، عقب عمليات سحب الاستثمارات التي قام بها صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

ووفقا لرويترز، أوضح صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

بدوره، صرح الرئيس التنفيذي للصندوق، جينز مونش هولست، لرويترز: «يأتي القرار كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان».

وواجهت اسرائيل انتقادات كبيرة بسبب سلوكها العسكري في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية المحلية، كما تفشت المجاعة هناك.



واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

