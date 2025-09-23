الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
بالخرائط، 4 مناطق تدخل حيز التطوير بالإسماعيلية

المستهدف من رصف الطرق
 تستعد مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي مدير المديرية، لبدء أعمال الرصف بعدد من المناطق الحيوية بداية الأسبوع القادم، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.  

بعد أن نشرت "فيتو" استغاثة أب تبرع بكليته لإنقاذ ابنته، صحة الإسماعيلية تقرر فحص حالة "رحمة"

وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الاحتفال بعام أم كلثوم

الأعمال المستهدف إنجازها 

 وتشمل الأعمال منطقة الشهداء في الشوارع الواقعة بين شارع شل وشارع أحمد خالد وشارع عبد الحكيم عامر، إلى جانب منطقة العبور التي تمتد أعمال الرصف بها من شارع بغداد مرورًا بشارع الجمهورية، وحتى طريق الإسماعيلية – بورسعيد الرئيسي.  

 

رصف شوارع منطقة الدبش 

كما تتضمن الخطة المنطقة الرابعة "دبش" بمحيط شارع جمال الدين الأفغاني وشارع الكنيسة وحتى طريق عثمان أحمد عثمان.  

 

سرعة إنهاء أعمال الوصلات 

 ودعت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، المواطنين إلى سرعة إنهاء أعمال وصلات المرافق المنزلية الخاصة بهم من مياه وصرف وغاز وكهرباء خلال شهر، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أكد أن كل مشروع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظة الإسماعيلية، تم اختياره بعناية فائقة لضمان تأثيره الإيجابي والمباشر على حياة المواطنين، من تطوير البنية التحتية، إلى فتح محاور مرورية، دخول مناطق لم تشهد التطوير منذ عقود.  

بالإضافة إلى إيجاد حلول مدروسة للمشكلات المزمنة، وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة الواضحة نحو تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها كل فرد في المجتمع.  

 

خطة تطوير المناطق السكنية 

 وأوضح محافظ الإسماعيلية أن خطة تطوير المناطق السكنية تضمنت إدراج منطقتي الشهداء والعبور (البلابسة) ضمن خطة التطوير الشامل، والتي تشمل أعمال الرصف، وتنسيق الأرصفة، وتحسين منظومة الإنارة العامة، بما يعزز من الشكل الجمالي والحضاري للمنطقتين. مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال مع نهاية العام الجاري حيث تم التشديد على ضرورة الانتهاء من المشروعات ضمن التوقيتات والخطط الزمنية المقررة لها. 

 

تطوير مركز ومدينة أبوصوير 

 ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل أن مركز ومدينة أبوصوير يشهد أيضًا إدراج عدد من المناطق ضمن خطة التطوير، من بينها بر أيمن الترعة، وعزبة الصفيح، والمنطقة المواجهة لمجلس المدينة، إلى جانب مناطق أخرى مشمولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

