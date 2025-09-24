الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إدارة البيئة بالإسماعيلية تحذر تجار سوق الجمعة من المخالفات (صور)

حذرت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، في سوق الجمعة، من ارتكاب المخالفات البيئية التي تضر بالمواطنين والنظافة العامة أو المنظر الجمالي للشوارع.  

زراعة الإسماعيلية تناقش إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

 

تحرير محاضر للمخالفين

وشددت إدارة شئون في محافظة الإسماعيلية على أنها سوف تقوم بتحرير محاضر ومخالفات لغير الملتزمين بالاشتراطات البيئية مستقبلًا.
 

حملة بيئية على سوق الجمعة بالإسماعيلية 

وشنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية، حملة للتفتيش على المحال والأنشطة التجارية بمنطقة سوق الجمعة؛ وذلك لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة، والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للحفاظ على مستوى النظافة العامة بكافة مناطق المدينة.

المستهدف من الحملة 

ومن جانبها، قالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية، إن الحملة استهدفت المرور على 12 منشأة تنوعت بين  مطاعم ومحال للجزارة ومحال بيع الطيور وبعض من المحال العامة؛ لتوعية أصحاب المحال بضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية حسب طبيعة كل نشاط على حدة، والتعريف بالاشتراطات. 


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الجمعة بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة. 

 

توجيه بسرعة الانتهاء من مخطط كامل لسوق الجمعة 

وكان قد وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من وضع مخطط كامل لسوق الجمعة، يتضمن كافة المشكلات والمعوقات وحلولها، وتصور كامل لتسكين المحال والفروشات المنتهية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية، حي ثان، الإسكان، شرطة المرافق، إدارة المرور، وكافة الجهات المعنية. 

 

وقال محافظ الإسماعيلية، هدفنا إقامة سوق حضري يوفر الأمان والاستقرار للبائع، والراحة والسيولة المرورية للمواطنين، مع التأكيد على رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لضمان وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لكافة أرجاء السوق، للحفاظ على أرواح المواطنين في حالة حدوث أي طارئ. 

