الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب تناولهم مكسرات فاسدة، نقل 3 سيدات يشتبه في تسممهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

تلقت غرفة عمليات الهيئة المصرية للإسعاف بإقليم القناة وسيناء إخطارا يفيد بتعرض 3 سيدات بأعراض تسمم غذائي بمنطقة حي السلام والشارع العشريني في محافظة الإسماعيلية.   

استعدادات مكثفة بفايد في الإسماعيلية لاستقبال مبادرة أسماك البلد

مياه القناة تنتهي من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد في الإسماعيلية (صور)

توجه سيارات الإسعاف لمكان البلاغ 

وعلى الفور، وجهت غرفة عمليات الهيئة المصرية للإسعاف بإقليم القناة وسيناء، سيارات الإسعاف لمكان البلاغ لنقل المصابات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

 

الحالة الصحية للمصابات  

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من أعراض تسمم والتي تتمثل في القيء المستمر مع آلام مستمرة في البطن، بسبب تناولهم مكسرات منتهية الصلاحية. 

 

أسماء المصابات 

وذكرت المصادر أن المصابات هن كل من؛ راندا محمد يوسف 55 سنة، وعلا محمد علي 26 سنة، لميس محمد علي، 14 سنة وجميعهن من حي السلام.  

 

وأشارت المصادر الطبية إلى أن المصابات تلقين العلاج اللازم وتقرر خروجهم من مجمع الإسماعيلية الطبي عقب استقرار حالتهم الطبية.

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث. 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تسمم 3 سيدات من أسرة واحدة الإسعاف مجمع الاسماعيلية الطبي

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة بفايد في الإسماعيلية لاستقبال مبادرة أسماك البلد

مياه القناة تنتهي من صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة فايد في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد المدارس المخصصة للجان انتخابات الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية