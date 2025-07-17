بسبب تناولهم مكسرات فاسدة، نقل 3 سيدات يشتبه في تسممهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

تلقت غرفة عمليات الهيئة المصرية للإسعاف بإقليم القناة وسيناء إخطارا يفيد بتعرض 3 سيدات بأعراض تسمم غذائي بمنطقة حي السلام والشارع العشريني في محافظة الإسماعيلية.

توجه سيارات الإسعاف لمكان البلاغ

وعلى الفور، وجهت غرفة عمليات الهيئة المصرية للإسعاف بإقليم القناة وسيناء، سيارات الإسعاف لمكان البلاغ لنقل المصابات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الحالة الصحية للمصابات

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من أعراض تسمم والتي تتمثل في القيء المستمر مع آلام مستمرة في البطن، بسبب تناولهم مكسرات منتهية الصلاحية.

أسماء المصابات

وذكرت المصادر أن المصابات هن كل من؛ راندا محمد يوسف 55 سنة، وعلا محمد علي 26 سنة، لميس محمد علي، 14 سنة وجميعهن من حي السلام.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن المصابات تلقين العلاج اللازم وتقرر خروجهم من مجمع الإسماعيلية الطبي عقب استقرار حالتهم الطبية.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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