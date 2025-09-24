الدوري المصري، محمد الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

الأربعاء 24 سبتمبر 2025
كشف محمد الشيخ مدرب نادي وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

وضم تشكيل وادي دجلة كل من.. 

 

May be a graphic of ‎2 people and ‎text that says '‎دوری TiLe ሥበደያ meлHr Plurity CLUB(oun 101% HEAF Plurity 101% LUBTwn 1 2 5 6 ン START 8 AMR SHADY DAHROUG KAMAL SCHOLES 10 DIASTY 20 Y.OYA 25 BAHNASY 28 SEIF 32 FAROUK 34 CANDROB SUBS 26 H.HATTAB 26H.HATAB-23AAYMAN-30.ADLY 23 A.AYMAN O.ADLY ABDELATY- KANO 21A.REDA 27 A.REFAAT 9 FRANK 44 SEHMY Plurity klivur MagMa POWERADE CLUBTn وت‎'‎‎

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة وادي دجلة فى الدوري 
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي
خط الهجوم..أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، ياو انور،
احمد متعب.

موعد مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

 تقام مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

تنقل مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة على قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.

ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة بالدوري 

ويتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الماضية على بتروجيت بثلاثية نظيفة، بينما فاز وادي دجلة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

