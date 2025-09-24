بقيادة ليفربول، 4 فرق لا تعرف طعم الهزيمة في دوريات أوروبا الكبرى

شهدت الدوريات الأوروبية الكبرى بداية مثيرة لموسم 2025-2026، حيث نجحت فرق ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، ونابولي الإيطالي في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولاتهم.

ليفربول بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي

بدأ فريق ليفربول موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بأداء رائع، محققًا الفوز في أول 5 مباريات له، ليجمع 15 نقطة كاملة. تحت قيادة آرني سلوت حيث ظهر الفريق بتركيز عالٍ وروح جماعية قوة.

ريال مدريد يتألق الدوري الإسباني



في الدوري الإسباني، حقق ريال مدريد بداية مثالية في أول 6 جولات، حيث فاز في جميع المباريات ليجمع 18 نقطة كاملة. تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو تألق الفريق الملكي في مبارياته وسط منافسة شرسة من برشلونة صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونيخ يهمين على الدوري الألماني



أما في الدوري الألماني، فقد بدأ بايرن ميونيخ الموسم بشكل رائع، محققًا 12 نقطة من 4 جولات، حيث فاز في جميع المباريات. الفريق بقيادة المدرب فينسنت كومباني أظهر قوة هجومية دفاعية لا مثيل لها، حيث نجح الفريق البافاري يبدو في أتم الجاهزية للمنافسة على لقب البوندسليجا لهذا الموسم.

نابولي يسطع في السيري آ



في الدوري الإيطالي، بدأ نابولي الموسم بشكل مميز، حيث حقق الفوز في أول 4 جولات ليجمع 12 نقطة كاملة. تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي استطاع الفريق التحليق في صدارة الترتيب، مما يضمن له منافسة قوية على اللقب الإيطالي هذا الموسم.

