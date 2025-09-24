الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد النني يتعرض لإصابة قوية في الدوري الإماراتي

إصابة النني
إصابة النني

تعرض النجم المصري محمد النني لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة، ضمن منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين، ما أجبره على الخروج من اللقاء بشكل اضطراري وسط حالة من القلق داخل الملعب.

إصابة النني

وجاءت الإصابة في الشوط الأول من المباراة، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي الوحدة، ليسقط النني على أرضية الملعب متألمًا، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقييم حالته. وبسبب شدة الإصابة، لم يتمكن اللاعب من استكمال اللقاء، ليغادر الملعب محمولًا على نقالة إسعاف.

ولم تُصدر إدارة نادي الجزيرة بيانًا رسميًا بعد حول طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المتوقعة، إلا أن المصادر الأولية أشارت إلى أنها إصابة قد تكون في العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد التشخيص النهائي.

وتُعد هذه الإصابة ضربة موجعة للنني، الذي بدأ مؤخرًا في استعادة لياقته ومكانته الأساسية في التشكيلة، كما أنها تمثل قلقًا  للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب في الفترة المقبلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزيرة الاماراتي الدوري الإماراتي الدوري الاماراتي للمحترفين دوري الاماراتى محمد النني

مواد متعلقة

ليفربول يعيد نجمه لقائمة دوري أبطال أوروبا من جديد

الدوري المصري، محمد الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

الإسماعيلي يواصل رحلة السقوط، يخسر أمام إنبي بهدف في الدوري المصري

تعادل سلبي بين الإسماعيلي وإنبي في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

وفد من الأهلي في لشبونة للتفاوض مع برونو لاج

خدمات

المزيد

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads