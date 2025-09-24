محمد النني يتعرض لإصابة قوية في الدوري الإماراتي

تعرض النجم المصري محمد النني لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة، ضمن منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين، ما أجبره على الخروج من اللقاء بشكل اضطراري وسط حالة من القلق داخل الملعب.

إصابة النني

وجاءت الإصابة في الشوط الأول من المباراة، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي الوحدة، ليسقط النني على أرضية الملعب متألمًا، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقييم حالته. وبسبب شدة الإصابة، لم يتمكن اللاعب من استكمال اللقاء، ليغادر الملعب محمولًا على نقالة إسعاف.

ولم تُصدر إدارة نادي الجزيرة بيانًا رسميًا بعد حول طبيعة الإصابة أو مدة الغياب المتوقعة، إلا أن المصادر الأولية أشارت إلى أنها إصابة قد تكون في العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد التشخيص النهائي.

وتُعد هذه الإصابة ضربة موجعة للنني، الذي بدأ مؤخرًا في استعادة لياقته ومكانته الأساسية في التشكيلة، كما أنها تمثل قلقًا للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب في الفترة المقبلة.

