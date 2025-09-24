الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يعيد نجمه لقائمة دوري أبطال أوروبا من جديد

ليفربول
ليفربول

 يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لإدراج النجم الإيطالي فيدريكو كييزا ضمن قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابة المدافع الشاب جيوفاني ليوني التي ستُبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

 

عودة كييزا لقائمة الأبطال

ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن الجهاز الفني لليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت قرر الاستفادة من وجود مكانا في القائمة الأوروبية لتعزيز الجانب الهجومي للفريق بضم كييزا، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولات الكبرى، وبعد تألقه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، إذ يسعى ليفربول لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري، خاصة بعد البداية الجيدة في دور المجموعات.

 ومن المنتظر أن يُشكّل كييزا إضافة قوية للفريق، بفضل سرعته ومهاراته العالية في مركز الجناح، بالإضافة إلى قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.

يُذكر أن كييزا كان محل اهتمام ليفربول منذ عدة مواسم، وتشير هذه الخطوة إلى إمكانية حدوث صفقة دائمة في المستقبل، خاصة في ظل حاجة الفريق لإثراء الخيارات الهجومية في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آرني سلوت الإيطالي فيدريكو كييزا دوري ابطال اوروبا ليفربول نادي ليفربول ملاعب نادي ليفربول الإنجليزي ليفربول الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري المصري، محمد الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

الإسماعيلي يواصل رحلة السقوط، يخسر أمام إنبي بهدف في الدوري المصري

تعادل سلبي بين الإسماعيلي وإنبي في الشوط الأول

صراع الكبار في الليجا، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

هل سيتم تطبيق نظام البكالوريا في المعاهد الأزهرية؟ الشرقاوي يحسم الجدل (فيديو)

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

وفد من الأهلي في لشبونة للتفاوض مع برونو لاج

خدمات

المزيد

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads