ليفربول يعيد نجمه لقائمة دوري أبطال أوروبا من جديد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لإدراج النجم الإيطالي فيدريكو كييزا ضمن قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابة المدافع الشاب جيوفاني ليوني التي ستُبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

عودة كييزا لقائمة الأبطال

ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن الجهاز الفني لليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت قرر الاستفادة من وجود مكانا في القائمة الأوروبية لتعزيز الجانب الهجومي للفريق بضم كييزا، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولات الكبرى، وبعد تألقه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، إذ يسعى ليفربول لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري، خاصة بعد البداية الجيدة في دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يُشكّل كييزا إضافة قوية للفريق، بفضل سرعته ومهاراته العالية في مركز الجناح، بالإضافة إلى قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.

يُذكر أن كييزا كان محل اهتمام ليفربول منذ عدة مواسم، وتشير هذه الخطوة إلى إمكانية حدوث صفقة دائمة في المستقبل، خاصة في ظل حاجة الفريق لإثراء الخيارات الهجومية في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.