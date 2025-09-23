الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

إنزو ميلوت، فيتو
إنزو ميلوت، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال بيراميدز أهلي جدة السعودي كأس القارات الثلاث القيمة السوقية ترامسفير ماركت إيفرتون ماييلي إنزو ميلوت إيفان توني

مواد متعلقة

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام بيراميدز في كأس القارات الثلاث

ماذا يحدث لو انتهت مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز بالتعادل؟

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز في مواجهة الأهلي السعودي

بيراميدز يتحدى أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.. موعد المباراة.. صدمة لعدم وجود قناة ناقلة.. طاقم روماني يدير المباراة.. السماوي عينه على إنجاز الأهلي.. ماذا يحدث حال التعادل؟

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

رقابة رياض محرز، كيف يعوض يورتشيتش غياب الكرتي أمام أهلي جدة؟

إعلامي سعودي عن مواجهة أهلي جدة وبيراميدز: "فريق بالمليارات ومباراته محصورة في تطبيق!"

الزمالك يسعى للحفاظ على قمة الدوري على حساب الجونة

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

حرس الحدود يسجل هدف التعادل الثاني في شباك الأهلي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads