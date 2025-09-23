محافظ الإسماعيلية: غير مقبول نهائيًّا تكرار انقطاع مياه الشرب عن المواطنين

وتوجيه بضرورة الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي لأغراض الصيانة والتطوير قبلها بوقت كافي

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشكلات المرافق العامة "مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الغاز الطبيعي"، بجانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد حمدي هندي المشرف على الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، مدير المكتب الفني، مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري عموم مديريات " الري، الإسكان، الطرق والنقل" وممثلي المرافق العامة.

اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

التحذير من تكرار انقطاع المياه عن المواطنين

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أنه من غير المقبول نهائيًّا تكرار انقطاع مياه الشرب عن مواطني الإسماعيلية لفترات طويلة، ولا بد من التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التعامل مع أي طارئ وعودة الخدمة مرة أخرى في وقت قياسي.

وشدد "أكرم"، غير مسموح نهائيًّا بوجود أي تراكمات للقمامة والمخلفات بشوارع المحافظة، أو التباطؤ في رفعها أولًا بأول، وكذلك التعديات على الشوارع والطرق العامة بكافة أرجاء المحافظة.

اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

لا تهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة

مضيفًا، " لا تهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، ومواجهة مخالفات البناء سواء بالأحياء أو القرى والمراكز، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المخالفات والتصدي لها بكل حسم، ورفع معدلات التقنين والتصالح."

مؤكدًا، أن إزالة أي مخالفة في البناء أمر محتوم وسيتم تنفيذه فورًا، مؤكدًا أن كل مخالف سيحاسب، وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة لرصد أي تجاوزات، كما شدد على الاستمرار في تطبيق القانون دون أي تلاعب في قانون التصالح أو السماح بوجود متغيرات مكانية أو تعديات بأي صورة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي لأغراض الصيانة والتطوير قبلها بوقت كاف، لإعلام المواطنين وكافة الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة.

اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

كذلك التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية قبل تنفيذ أعمال التكريك بترع المحافظة من قبل مديرية الري، لارتباط توقف محطات المياه عن العمل وانقطاع مياه الشرب بعمليات التكريك.

موجهًا بسرعة تطهير ترعة الإسماعيلية والحفاظ على نظافتها خاصة بنطاق المدينة

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة العامة، بجانب طرح ومناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالمرافق العامة، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع معدلات الأداء في قطاع النظافة، مع رصد احتياجات المراكز والأحياء من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات في مختلف القطاعات.

كما أشار المحافظ إلى أنه جرى رصد بعض شكاوى للمواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية والمرافق العامة ومن أهمها مياه الشرب، مؤكدًا على أهمية العمل على حلها بطرق بسيطة وسريعة دون تعقيدات، باعتبارها من الاحتياجات الأولية للمواطن.

وأوضح أن بعض المشكلات المزمنة تحتاج إلى إجراءات طويلة المدى، إلا أنه يمكن التعامل مع عدد منها عبر حسن التصرف وسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لكافة الملفات والقطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.



