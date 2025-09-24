زراعة الإسماعيلية تناقش إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (صور)

عقدت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد شطا، وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع والشركات الزراعية، وبخاصة مشكلات الري والصرف.

مشاركة لجنة من ديوان عام المحافظة

شارك في الاجتماع لجنة من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة رشا فرحان، مدير عام المتابعة بالديوان، إلى جانب عدد من قيادات مديرية الزراعة بالمحافظة، وممثلين عن القطاع الخاص.

أهم التحديات المرتبطة بالزراعة

وتناول الاجتماع أهم التحديات المرتبطة بالري والصرف الزراعي، وسبل ترشيد استخدام المياه، إضافة إلى دراسة مقترح إنشاء مصرف خاص يصب على مصرف المحسمة مباشرة، حيث تقرر تشكيل لجنة معاينة مشتركة من مديرية الزراعة ولجنة الصرف لدراسة مدى إمكانية التنفيذ، فضلًا عن بحث إنشاء محطة معالجة مياه.

استخدام الطاقة المتجددة وتبطين الترع

كما ناقش الاجتماع مع إحدى الشركات للزراعات المتطورة آليات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية، إلى جانب تبطين قنوات الري، وإمكانية إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

جانب من الاجتماع،فيتو

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المزارعين، وتطوير المنظومة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ زيارات ميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، وبتكليف من محافظ الإسماعيلية.

