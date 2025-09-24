تحرير 104 محاضر ضد المنشآت الغذائية المخالفة في الإسماعيلية (صور)

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في الإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

حملات للمرور الميداني

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في الإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٨٦ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٢١ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام ٥٦ كيلو أغذية و٣٠ لتر سوائل منتهية الصلاحية.

وتحرير ١٠٤ محضر مخالفات تنوعت بين ٣٤ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٠ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري ل ١٣ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

استمرار المراقبة على المنشآت الغذائية

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

